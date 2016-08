Crece en BC población de adultos mayores

TIJUANA, Baja California(GH)

Baja California es una de las entidades del país que registró mayor envejecimiento en los últimos cinco años, con un incremento de 30 por ciento de la población de personas mayores de 60 años.



De acuerdo a información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la población de adultos mayores pasó de 215 mil 854 a 280 mil 637 personas de 2010 a 2015 en el Estado.



Con relación de las otras entidades del país, la tasa media de crecimiento de este sector de la población fue de 24 por ciento y Baja California solo fue superada por Quintana Roo, Baja California Sur y el Estado de México.



La entidad ahora cuenta con 8.5 por ciento de su población conformada por adultos mayores, mientras que en 2010 era de 6.8 por ciento, la cual tiene una esperanza de vida de 70 años en el caso de los hombres y de 77 en el caso de mujeres.



LA VIDA DIARIA



Enfermedades propias y ajenas, la partida de seres querido o problemas por la falta de infraestructura para personas de su edad son parte de las anécdotas de algunos adultos mayores, quienes hoy 28 de agosto festejan su día.



“Los que están pelones son los que tienen cáncer”, dijo su nieta de 6 años cuando hubo que cortarle el pelo debido al tratamiento para tratarle la leucemia.



Por eso, María Elvira Domínguez Gastelum, de 71 años y abuela de la pequeña, junto con su hermana Virginia de 62, decidieron raparse el pelo como la pequeña.



“Para que se diera cuenta que no nomás las que tienen cáncer se pelan”, agregó Elvira, quien vive en Santa Fe junto con su hermana.



“Apenas se le detectó, pero dicen que ya lo traía desde que nació, pero que se les desarrolla cuando cumplen seis años”, expresó la sonorense nacida en Obregón.



De sonrisa fácil y contagiosa ambas aseguraron que disfrutan el trabajo, Virginia actualmente es empacadora en una tienda de autoservicio en Santa Fe y María Elvia recién tramitó su documento del Inapam para conseguir trabajo en el mismo sitio que su hermana.



EL CAFÉ DE ROMO MUÑOZ



Lo últimos 15 años el ex arzobispo Rafael Romo Muñoz fue recibido por Mercedes Romero Valencia quien le preparaba su café a su arribo a su oficina en las instalaciones del Obispado en Tijuana.



La mujer de 76 años ha cumplido medio siglo de vida en la ciudad, luego de dejar su tierra de origen Tepic, Nayarit, siendo esta ciudad fronteriza donde formó su familia: dos hijas, seis nietos y un bisnieto que está por nacer.



Desde su juventud se dedicó a colaborar con la Iglesia y al llegar a residir a Tijuana no fue la excepción, por lo que se sintió agradecida al recibir una oferta de trabajo en los primeros años de su tercera edad.



“Porque ahí está el secreto para prevenir las enfermedades, en ocuparse y acercarse a ayudar a los demás, aportarle algo a la comunidad”, expresó.



A los adultos mayores que se encuentran en la difícil situación de no encontrar empleo, les recomendó acercarse a la Iglesia y participar en las actividades que le busquen un bien a la comunidad.



Para ella, arribar a la tercera edad no significó un cambio en su vida, fue la llegada de los nietos lo que marcó más su vida.



“Es un reto convivir con las nuevas generaciones.



Mis nietos son muy respetuosos y amorosos conmigo, pero el uso de la tecnología ha hecho más difícil que sus madres y yo les inculquemos los valores de la religión”, comentó.



Afirmó sentirse plena en su tercera edad, y agradecida con la vida por la familia que tiene y su empleo, como recepcionista del Edificio Salvatierra donde se encuentran parte de las oficinas administrativas