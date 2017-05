Jóvenes no creen en las consecuencias del alcohol

TIJUANA, Baja California(GH)

La sociedad en general, especialmente los jóvenes, no creen en las consecuencias de manejar bajo los influjos del alcohol.



"Mi hija nunca bebió y nunca manejó, pero la irresponsabilidad de una persona que manejó en estado de ebriedad me la arrebató", lamentó la señora Elisa González, madre de Giselle, quien falleciera víctima de un atropellamiento en el Fraccionamiento Lago Sur de Tijuana.



Por ello, emprendió la campaña Si tomas no manejes en memoria de Giselle en el crucero en el Bulevar de Los Insurgentes, en donde junto con familiares repartió folletos informativos para que los conductores sean conscientes de que el alcohol y volante son mala combinación.