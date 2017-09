Extienden alerta de bebida 7UP a todo el Estado

TIJUANA, Baja California(GH)

La alerta sobre el consumo del refresco 7Up se extendió por todo el Estado, aunque ya no se han registrado más intoxicaciones por este producto, declaró el doctor Leopoldo Jiménez, titular de la Dirección Estatal de Protección Contra el Riesgo Sanitario.



Fue el pasado 17 de septiembre cuando se registró un fallecimiento y la hospitalización de seis personas en Mexicali, por intoxicación ante el presunto consumo del mismo producto en el Ejido Nuevo León del mencionado municipio.



“Por el momento exhortamos a la población que evite el consumo de este producto, hasta que las autoridades tengamos la facultad de asegurar que no representan un riesgo para la salud”, explicó.



Hasta el momento se han retirado de la venta al público cerca de 107 mil 23 piezas de este refresco, más de la mitad corresponde a establecimientos en la capital del Estado.



Jiménez añadió que no se han registrado nuevos casos de intoxicación por el consumo de este producto o similares, sin embargo la alerta se mantiene en toda la Entidad.



A través de redes sociales grupo GEPP, empresa embotelladora de PepsiCo en México, emitió un comunicado de prensa en el que afirmó que han detenido la distribución del producto en Mexicali y sus alrededores.



Además, la empresa garantizó que en todo Baja California se retirará de manera voluntaria el producto ya distribuido de 7Up en su presentación de 2 litros.



De acuerdo a los resultados de análisis por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), el producto que causó la intoxicación contaba con grandes cantidades de metanfetamina líquida.