Cambian hábitos por inseguridad

TIJUANA, Baja California(GH)

Los ciudadanos han cambiado su forma de vivir a consecuencia de los índices de inseguridad en el Estado, revela la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública (Envipe) 2017.



Detalla que 58% de los bajacalifornianos se sienten inseguros y que entre las principales actividades que la población ha dejado de hacer por esta situación están no permitir que sus hijos menores de edad salgan a la calle, no usar joyas y evitar salir de noche.



Además un 42.1% de la población ya no lleva dinero en efectivo, 35.4% dejó de salir a caminar, 26.7% ya no visita a parientes o amigos y 23.5% dejó de tomar taxi.



De acuerdo a la encuesta, 82.7% de los residentes del Estado se percibe como posible víctima de al menos un delito, en específico, 78.5% de un robo o asalto en la calle o en el transporte público, 63.9% de lesiones por una agresión física, y 50.9% de extorsión o secuestro.



La Encuesta dada a conocer ayer por el Inegi, y que contiene datos de 2016 y 2017, establece que 24.3% de los bajacalifornianos consideran que las condiciones de seguridad mejorarán, el 34.4% que seguirán igual, y el 29.8% que empeorarán.



Las víctimas

La tasa de víctimas por cada 100 mil habitantes es uno de los principales indicadores sobre la inseguridad, indica, y en Baja California aumentó de 30 mil 786 en 2015 a 39 mil 886 en 2016.



Dicha cifra coloca a Baja California como la segunda Entidad con la tasa de víctimas más alta, solo por debajo del Estado de México.



En la Entidad el delito más común es la extorsión, con un total de 12 mil 696 casos registrados el año pasado.



Además, el 26.2% de los delitos se cometieron con portación de arma.



Los ingredientes

El ex secretario de Seguridad Pública de Tijuana, Julián Leyzaola Pérez, afirmó que para combatir la inseguridad se necesita voluntad política, conocimientos y recursos.



“Estamos en una situación difícil, va a empeorar la situación mientras no se ponga un alto a la actividad criminal, lo único que hacemos es estimularla, la falta de acción gubernamental, de autoridad, para inhibir la actividad delictiva, actúa en contrario", manifestó.



Cuando los delincuentes sienten más libertad, dijo, se vuelven más ambiciosos y empiezan a abarcar más espacios.



"Se van a meter con los ciudadanos, el robo domiciliario, el robo vehicular, el robo a comercio, ya vimos los de La Espadaña y otros comercios y restaurantes de la zona Centro, cuando empieza a pasar eso la lectura es que ya no hay control, está totalmente caótico el problema", enfatizó.



Leyzaola Pérez aseveró que el titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Marco Antonio Sotomayor Amezcua, carece de experiencia de campo u operativa para hacerle frente al problema.



Para saber:

Cambia sus hábitos la población



73% ya no permite que sus hijos menores de edad salgan

60.3% ya no usa joyas

45% evita salir de noche

42.1% ya no lleva dinero en efectivo

35.4% dejó de salir a caminar

26.7% ya no visita a parientes o amigos

23.5% dejó de tomar taxi