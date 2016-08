The Fear Walking Dead rodará la tercera temporada en escenarios de BC

ROSARITO, Baja California(GH)

La producción de la serie televisiva The Fear Walking Dead, rodará la tercera temporada en escenarios bajacalifornianos, confirmó el secretario de Turismo, Óscar Escobedo.



El funcionario dijo que la producción se iba a ir a Nuevo México, pero se logró retenerlos a través de un apoyo importante entre el Gobierno del Estado y la federación, que darán incentivos por 10 millones de pesos.



Escobedo Carnigan expuso que esta filmación no solo ha generado derrama económica, sino que además proyecta una buena imagen del Estado, por eso era importante que la producción se decidiera por México.



Refirió que se filmarán 16 episodios y si bien la compañía no ha dado a conocer el monto de la inversión, sí señaló en aproximadamente dos meses más comenzarán los trabajos de grabación.



Detalló que de hecho, los productores de la famosa serie, no se han ido de Rosarito, ya que han realizado recorridos de nuevos escenarios y otros trabajos, para la nueva saga.



Asimismo, explicó que se logró superar la etapa que tenía trabadas las negociaciones debido a que no se habían cumplido a cabalidad, los incentivos ofrecidos para la anterior grabación, pero ahora, se hizo un compromiso por escrito a través de la Secretaría de Turismo del Estado, con lo que se garantiza que se cumplirá con lo ofertado, pues en el anterior acuerdo no se hizo directamente con esta dependencia.