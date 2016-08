Partidos Nacionales que no alcanzaron 3% de votación no tendrán recurso en 2017

MEXICALI, Baja California(GH)

Los partidos políticos nacionales que no alcanzaron el porcentaje de votación del 3% durante el pasado proceso electoral local no recibirán financiamiento del Instituto Estatal Electoral de Baja California (Ieebc) el próximo año.



El presidente de la Comisión del Régimen de Partidos Políticos y Financiamiento, Daniel García García, habló sobre la situación electoral local del Partido del Trabajo (PT), Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza.



Comentó que existe una disposición muy importante que establece la Ley de Partidos Políticos de Baja California, particularmente en el Artículo 46.



Ahí, se menciona que para que un partido político nacional cuente con recursos públicos locales deberá haber obtenido el 3% de la votación válida emitida en el proceso electoral local anterior.



Esto quiere decir que los tres partidos políticos nacionales que no alcanzaron el porcentaje solicitado, no contarán con recursos públicos locales o financiamiento público emitido por el Ieebc.



