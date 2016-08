Atropellamientos reportan un 'alza' en últimos 3 años

TIJUANA, Baja California(GH)

En los últimos tres años, los atropellamientos han aumentado entre 10 y 15%, indicó Ricardo Alzate, coordinador de Socorro de Cruz Roja Tijuana.



El uso del teléfono, sobre todo por ir texteando o hablando es una de las principales causas, también se da por ir en estado etílico, cruzar en semáforo rojo o no usar puentes en vías rápidas o principales vialidades.



“Van texteando o haciendo algo en el teléfono y no se fijan y se brincan por lugares prohibidos o no esperan que realmente esté el semáforo en rojo”, explicó.



Desde niños hasta adultos mayores, abundó, el perfil de los atropellados es variado aunque en su mayoría son varones mayores de 18 años.



De acuerdo al rescatista en la delegación Cruz Roja Tijuana se atiende un promedio de doce atropellados por día, con lesiones leves en colonias o vialidades donde hay semáforo.



“Un 50% de los casos es responsabilidad del peatón”, advirtió.



La gravedad del daño depende del lugar y la velocidad a la que van los vehículos, expresó, en las vías rápidas y Bulevar 2000, la mayor parte del tiempo las consecuencias son fatales.



Aunque los niños atropellados son menos frecuentes, indicó, en el pasado periodo vacacional aumentó ligeramente sobre todo en chicos que jugaban en la calle.



De los 140 servicios que se dan al día, abundó, el primer lugar lo ocupan los servicios por enfermedades crónico degenerativas, el segundo los choques y el tercero los atropellamientos.