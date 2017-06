Se sienten inseguros en la colonia Alemán

TIJUANA, Baja California(GH)

Para los habitantes de la colonia Alemán ha sido muy complicado vivir en un área donde a cada rato ocurren diferentes delitos que les han quitado la tranquilidad hasta de salir de sus propias casas.



Cada vez se vuelve más frecuente para los colonos enterarse de algún delito en los puntos por los cuales suelen pasar para ir a tomar el transporte público y dirigirse a las escuelas o lugares de trabajos cercanos.



“No es tan común saber de casos de alguien a quien le hayan hecho algo, pero si que dejan cadáveres cerca o que le dan tiros a alguien en los callejones”, detalló Rita Contreras, vecina perjudicada.



El temor se ha vuelto tan común que para algunos se ha convertido en una manera de estar alertas todo el tiempo, hasta cuando salen a los patios a limpiar o sacar la basura y ven a alguien desconocido.



“Es fácil darte cuenta quién no es de aquí, de ahí surge la duda ¿a qué vienen, porque cuando andan con alguien de por acá de inmediato lo notas”, explicó la residente del lugar.



Pese a que hay temporadas en que las patrullas hacen recorrido de manera constante, la vigilancia no siempre es suficiente, ya que algunos puntos son los predilectos de los delincuentes para hacer de todo.



“Como algunas calles son cerradas, es más fácil para ellos atacar en los espacios donde no se les escapa su víctima, además la gente se asusta y no se anima a salir”, señaló Guadalupe Vilar, otra de las afectadas.



Por otro lado, hay partes donde los colonos no se encuentran durante el día y es donde más aprovechan los ladrones para asaltar a los que van más distraídos o que no los toman en cuenta a la hora de ir caminando.



“Hay muchachos que van metidos viendo el celular y ni se dan cuenta que los vienen siguiendo, se confían porque ven más personas pero descuidan quién puede venir atrás de ellos”, señaló la madre de familia.