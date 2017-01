Gasto en redes sociales será fiscalizado en 2017: INE

MEXICALI, Baja California(GH)

Con las reformas aprobadas al Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE), se comenzará a revisar los gastos realizados en redes sociales, afirmó Eduardo Gurza Curiel



El titular de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE brindó una conferencia ante representantes de los distintos órganos electorales del Estado, dirigiéndose específicamente a las reformas en la materia fiscalizadora.



Señaló que dentro de los cambios aprobados al Reglamento de Fiscalización el pasado mes de diciembre por parte del INE, destaca el referente a las redes sociales.



Comentó que durante el proceso electoral pasado, la Unidad a su cargo pudo identificar alrededor de 1 mil candidatos con un perfil en Facebook.



En los análisis, encontraron que alrededor de 80 compraron publicidad en esta red social.



Al hacer el monitoreo y no encontrar estos pagos en los informes de contabilidad, se tuvo que cuestionar a los partidos y candidatos al respecto.



La respuesta otorgada fue que estas acciones fueron realizadas por la agencia de publicidad contratada para el manejo de redes sociales.



No obstante, en las facturas de publicidad entregadas no se dejaba claro la contratación de propagada, ya que se entregaba un monto total y no un desglose de las actividades realizadas.



Con la Reforma, a partir de este año las agencias o los propios candidatos tendrán que especificar lo que contratan por redes sociales para poder fiscalizar adecuadamente.