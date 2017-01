Amaga Trump con arancel de 20% a México

WASHINGTON D.C. (Agencias)

El presidente Donald Trump adelantó que su Gobierno trabaja en un proyecto de ley fiscal por medio del cual México reembolsaría el costo del muro.



Además, aseguró que, hasta que el País no lo trate con respeto, no habrá una nueva reunión.



El Mandatario se trasladó a Filadelfia para asistir a la cita invernal con congresistas republicanos.



Desde ahí, enumeró los decretos que ha firmado en los últimos días, los cuales, aseguró, buscan restablecer la ley y el orden, proteger a los estadounidenses, y devolverles el poder y sus trabajos.



“La falta de seguridad es una amenaza sustancial. La mayoría de la inmigración ilegal proviene de la frontera Sur. He dicho muchas veces que el pueblo de Estados Unidos no pagará por ese muro, he sido muy claro con México (de que pagarán).



“El TLC ha sido un desastre para Estados Unidos, nos ha costado 60 mil millones de dólares anuales solo contando el déficit comercial con México, y sin mencionar miles y miles de trabajos y plantas perdidas, ni el costo que tienen que pagar los contribuyentes por la inmigración ilegal.



“No permitiré que los contribuyentes paguen el costo de esta transacción defectuosa (el TLC) (...) el Presidente de México dijo que se acordó cancelar el encuentro de la próxima semana. México tratará justamente a Estados Unidos o no habrá encuentro, no hay otra opción”, aseguró Trump.



Impuesto de 20%



El portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, anunció el modo por el que el presidente Donald Trump haría que México pague el muro fronterizo: La imposición de un gravamen del 20% a todas sus exportaciones.



“Si pones un impuesto del 20% a 50 mil millones de dólares en importaciones obtienes 10 mil millones de dólares al año, con lo que fácilmente se pagaría el muro.



“El plan que está tomando forma en este momento es usar una reforma fiscal exhaustiva como medio para gravar las importaciones de los países con los que tenemos un déficit comercial, como México”, afirmó Spicer no dio detalles sobre el impuesto, ni explicó cómo funcionaría.