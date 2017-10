información relacionada Fotogalería Frontera se une a la concientización del Cáncer de Mama

TIJUANA, Baja California(GH)

En el foro presentado por periódico Frontera, en el mes sobre la concientización del Cáncer de Mama, Prevención y Diagnóstico.



Edith Pérez de Pro Oncavi, explicó las maneras en como las mujeres pueden estar alertas para prevenir la enfermedad, con un taller autodidáctico.



También se presentó Alejandra García sobreviviente de cáncer, detalló su experiencia desde cómo fue que le detectaron la enfermedad y cómo lucho para combatirla.



"No me di cuenta cuando tuve una bolita, no es nada, 'Yo cáncer', un sábado tres de enero, el médico me revisó, me hicieron mamografía, y así empezó esta historia me detectaron cáncer en etapa tres", dijo García.



En el panel de invitadas, la doctora Genoveva Ochoa, complementó la información con mitos y verdades sobre la enfermedad mamaria.



"Aunque todos los días veamos pacientes, como médicos y como clínicos, nunca es suficiente, tenemos muchos mitos, somos entidades biológicas y vivimos en un entorno sociocultural", explicó Ochoa.