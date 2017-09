Lanzarán nuevo sitio para programas de viajero confiable

SAN DIEGO, California(GH)

Los programas de viajero confiable como Sentri y Global Entry tendrán un nuevo sitio de Internet, con el objetivo de facilitar las nuevas solicitudes y renovaciones.



Las autoridades de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) informaron que el nuevo portal de Internet iniciará sus operaciones a partir del próximo 1 de octubre.



Los usuarios existentes de los programas de viajero confiable tendrán que crear un nuevo usuario en el nuevo sitio con su usuario existente para poder manejar su membresía.



De acuerdo a las autoridades de la CBP, la información de cada usuario actual será transportada de manera automática al nuevo portal, y no se tendrá ningún impacto en los procesos de solicitud y renovación existentes.



El nuevo sitio de internet es https://ttp.cbp.dhs.gov/ y reemplazará el portal actual de https://goes-app.cbp.dhs.gov.



A las personas que tienen solicitudes incompletas o que tienen un pago pendiente en su solicitud, tienen que entrar al portal actual para terminar su proceso sino será eliminado, señalaron las autoridades de CBP.



A los usuarios de Sentri y otros programas de viajero confiable se les recomienda que entren a su cuenta en el servicio de GOES antes del 1 de octubre para validar toda su información personal para no tener ningún problema con el cambio de portal.