Hombre denuncia agresión por parte de policía de tránsito en Rosarito

ROSARITO, Baja California(GH)

Con tremendo moretón en el brazo izquierdo y la camisa desgarrada, terminó un padre de familia que exigió a un policía Municipal asignado a dirigir el tráfico de la escuela Constitución de 1917, ubicada en la colonia Constitución, dejar el teléfono celular que le robaba atención y hacer su trabajo.



El denunciante de nombre José Luis Hernández, explicó que acudió al plantel escolar para llevar a sus hijas a la escuela pero, al intentar retomar su camino vio que el agente identificado como Alejandro Guerrero, se encontraba muy entretenido con su teléfono celular en tanto el tráfico vehicular era imposible, por lo que le reclamó y pidió que hiciera su trabajo.



Eso fue suficiente para ser presa del policía, que sin más lo increpó diciendo que no trabajaba para él y que le aplicaría una sanción.



Mencionó que su vehículo es estándar y por eso, no podía detenerse de inmediato, como lo exigía el agente, quien sin importar su situación, comenzó a jalonearlo y rasgarle su ropa, so pretexto de que era acreedor de una multa.



Una vez que estacionó su unidad, la víctima precisó que fue detenido y puesto tras las rejas y que tuvo que pagar con dos horas de cárcel y una multa de 511 pesos, para recuperar su libertad, por lo que ha puesto ya su denuncia en la Sindicatura, buscando justicia, advirtiendo que la población es quien paga el salario de los funcionarios públicos, y merece respeto.



Agregó que en su infracción, se argumenta que no traía sus papeles en orden, algo que es totalmente falso.