Carlos Yorvick no pierde el piso

TIJUANA,Baja California(GH)

La carrera del actor Carlos Yorvick, quien diera vida a Juan Gabriel en la serie “Hasta que te conocí”, camina con buena estrella; prueba de ello es trabajar de la mano de Joe Bonilla y participar reciente-mente en un proyecto con Kenny Ortega, coreógrafo de Michael Jackson Yorvick, quien nació y creció en Tijuana, sabe la intensidad del papel que le tocó interpretar; ponerse en la piel de Juan Gabriel no es cualquier cosa.“No me deslumbró(todo esto), yo creo que cuando uno se deslumbra demasiado, se puede perder y no saber a dónde vas”, sostuvo.De gran carisma y humildad, Yorvick sabe que su escalera es muy larga, pero pian, pianito, disfruta más lo que se va sumando a su trayectoria.“Ya subí un peldaño”, recalcó, “Estar agradecido, con-tento y feliz y no poner mucha atención en subirlo a la cabe-za, esa fue la oportunidad, estoy contento, pero vamos por más y hay que trabajar”.La competencia y responsabilidad de dar más, es algo que tiene claro, pero con la intención de ser su propio juez y parte, es decir, prepararse siempre para seguir dando lo mejor.El actor lo ha dicho en anteriores ocasiones:Su vida y la del “Divo de Juárez” son similares en buscar oportunidades y lograr sueños.“Ahorita empieza el amanecer, está el Sol saliendo, hubo muchas similitudes antes de ser actor,fui músico, él es tenor ligero, yo soy tenor ligero, nació el 7 de enero, yo el 9”, comparó.La responsabilidad del tijuanense fue antes que todo, interpretarlo, mas no imitarlo, y darle el peso y respeto que se merece el astro mexicano de no jugar con su imagen.“Tuve el apoyo de Israel, uno de los coreógrafos de Juan Gabriel, que me ayudó a toda esa parte de la expresión corporal, los movimientos que es muy flamenco.“Mucho teatro y trabajar la técnica de animales,Juan Gabriel es una garza en el tiempo que me tocó interpretarlo de 17 a 20 años, donde todo era muy contenido, ya después fue un pavorreal”.Carlos Yorvick dejará que los tiempos se den para conocer al cantante, lo más cercano a él fue con Enrique Okamura, quien firmara el primer contrato a Juan Gabriel.“Fue tan bonito que hasta que me conmueve y de haber interpreta-do la vida de, y conocer a las personas con las que convivió y sigue, es un regalo de vida”, consideró.Cuando llegue el encuentro con Alberto Aguilera, su nombre de pila, le dará un abrazo, las gracias, pero duda en cómo reaccionará después.“Tenerlo enfrente de mí y saber toda la información de él y cómo se encuentra, sería el antes y el después de: Me estoy viendo cuando esté grande igual hasta lloro por toda la parte emocional que traigo del personaje.“Y otra cosa: Señor Alberto, ahí lo espero pronto en el estudio para hacer el dueto, ¿eh?, se lo estoy pidiendo al universo, ese es mi siguiente paso, pedirle la oportunidad”, sostuvo.No solo Juan Gabriel ha sido una especie de amuleto, Carlos Yorvick suma a su equipo el nombre de Joe Bonilla, reconocido relacionista público.El puertorriqueño que ha manejado las carreras de Thalía, Shakira, Paulina Rubio y de manera reciente a Enrique Iglesias, le extendió la mano al tijuanense.Fue en una fiesta, donde ambos acudieron, que se dio el encuentro y Bonilla se acercó a él y le dijo que quería trabajar con él, sien-do la serie su primer trabajo en equipo.También se suma un proyecto más del que no adelantó mucho, solo queestá de la mano de KennyOrtega, coreógrafo de Michael.