Ampliarán aeropuerto de Tijuana

TIJUANA, Baja California(GH)

“El aeropuerto que hoy vemos va a transformarse sobre sí mismo”, declaró el director general de Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), Fernando Bosque Mohíno.



Especificó que el cambio del Aeropuerto de Tijuana es estético enfocado sobre todo a un incremento de capacidad y una mejor experiencia de viaje, para lo cual se ampliarán algunas zonas como las salas de espera.



“El aeropuerto tiene que moverse en los próximos años hacía los 8 millones de pasajeros y para eso tiene que tener una capacidad al menos de 10 millones”, manifestó.



En 2015 se contabilizaron 4 millones 868 mil 735 pasajeros, mientras que de enero a junio de este año suman 2 millones 921 mil 721, provenientes principalmente de Ciudad de México, Guadalajara, Culiacán, Guanajuato y Monterrey.



No paga Predial



En 2015 de acuerdo al Ayuntamiento de Tijuana el Aeropuerto de Tijuana debía más de 200 millones de pesos por concepto de Impuesto Predial, al respecto Bosque Mohíno afirmó que al ser una zona federal no está sujeto a ese pago.



“Los municipios no tienen competencia en las áreas federales así que la exigencia de que se obtenga un permiso o que se pague el predial absolutamente queda fuera de la competencia municipal, y esto es en el aeropuerto de Tijuana o en cualquier otra instalación federal, sea un aeropuerto, sea un puerto o sea cualquier otra”, manifestó.



Refirió que el grupo no ha interpuesto ningún recurso legal para hacer frente a la situación y cuando se les ha notificado, han dado los argumentos antes mencionados.



“Los aeropuertos de GAP estarían encantados si es una obligación legal que está regulada, específicamente contribuir a los ayuntamientos con el pago del Predial, pero lo que no podemos es estar pagando algo que no corresponde por estar en un recinto federal”, reiteró.



Lo anterior lo dio a conocer durante la Sesión de Comisión Consultiva del GAP realizada ayer.