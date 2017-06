Debe cumplir el Gobierno al SNTE para iniciar nuevo ciclo escolar

TIJUANA, Baja California(GH)

Si el Gobierno del Estado no paga el adeudo histórico de 2mil 400 maestros interinos, para el nuevo ciclo escolar 2017/2-2018 no habrá docentes que impartan clases en los diferentes niveles educativos de Baja California, lo que afectaría a 239 mil alumnos.



Así lo advirtió la coordinadora general de la Sección 37 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), María Luisa Gutiérrez Santoyo, quien expresó que las autoridades del Gobierno deben cumplir con los acuerdos de una minuta que establecieron en las reuniones pasadas.



“El gobierno del Estado ya aceptó los temas pendientes que traíamos, no sólo el de las pensiones y jubilaciones y la nómina de interinos. Tiene que ser realidad el pago de esta nómina del 15 de julio antes de terminar el ciclo escolar el 19 de julio”, explicó Gutiérrez Santoyo.



Además de las Secciones 2 y 37 del SNTE, fue minuta fue elaborada por el secretario general de Gobierno, Francisco Rueda Gómez; secretario de Planeación y Finanzas, Bladimiro Hernández Díaz; y el secretario de Educación y Bienestar, Miguel Ángel Mendoza González.



Otro de los temas tratados fue la necesidad de una actualización al personal docente y el otorgamiento de equipo escolar.



“Hemos condicionado el inicio de ciclo escolar al cumplimiento de la minuta de acuerdo que de manera conjunta la organización sindical ha estado elaborando con el Gobierno del Estado”, reiteró Gutiérrez Santoyo.



Y agregó que al regresar el Gobernador Francisco Vega de Lamadrid a Baja California será “(él quien) deba anunciar los acuerdos a los que hemos llegado”.



Finalmente, María Luisa Gutiérrez Santoyo presionó a las autoridades para que la minuta sea firmada en los primeros días de julio, pues de lo contrario “no hiciéramos el ciclo escolar y no iniciaremos un paro de labores de manera escalonada, sino indefinido”, señaló.