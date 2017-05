Periodistas michoacanos emiten manifiesto por compañero

TIJUANA, Baja California(GH)

Esta mañana periodistas michoacanos han emitido un manifiesto, por la desaparición de su compañero Salvador Adame Pardo.



En el documento señalan que a una semana del hecho, las acciones de las autoridades no han sido suficientes para localizar con vida a Adame.



La desaparición del periodista fue reportada el pasado 18 de mayo, señalan que hasta el momento no se han presentado ningún avance en el caso.



El manifiesto ha sido compartirdo a través de las redes sociales, en donde los comunicadores exigen respuesta por parte de las autoridades y solidaridad dentro del gremio.



Manifiesto completo,



A la comunidad periodística nacional e internacional

A las organizaciones y organismos nacionales e internacionales defensores de los derechos humanos

A la sociedad en general



Más de una semana ha transcurrido desde la desaparición de nuestro compañero periodista Salvador Adame Pardo, propietario del Canal 6TV del municipio de Múgica en Michoacán suscitada el pasado jueves 18 de mayo, sin que las acciones que el Gobierno del Estado reporta realizar en coordinación con el Gobierno Federal para su localización evidencien resultado alguno.



Hasta este momento no existe informe o pronunciamiento alguno por parte de las autoridades federales en torno al caso, solamente una declaración confirmando la desaparición de Salvador al día siguiente del hecho, en donde se reportó que el caso había sido turnado a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Contra la Libertad de Expresión.



Son tres los reportes que el Gobierno del Estado ha emitido en torno al asunto, el primero el 22 de mayo por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado, el segundo el 24 de mayo de viva voz por funcionarios estatales en reunión sostenida por el gobernador Silvano Aureoles Conejo con periodistas de la región de Tierra Caliente en Michoacán, y el tercero ese mismo día por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.



Los reportes de las autoridades empezaron a emitirse cuatro días después de la desaparición del compañero Salvador, tras las acciones emprendidas por el gremio periodístico del estado con el apoyo solidario de comunicadores nacionales, internacionales, organizaciones sociales y ciudadanos.



Salvador Adame Pardo sigue sin aparecer y no existe certeza sobre la efectividad de las acciones reportadas para dar con su paradero.



Por ello periodistas y trabajadores de medios de comunicación que desempeñamos nuestra labor en Michoacán convocamos a la comunidad periodística nacional e internacional, a las organizaciones y organismos nacionales e internacionales defensores de los derechos humanos y a la sociedad en general a sumarse a la exigencia al Estado Mexicano para actuar con plena seriedad en este caso y dar con el paradero a la brevedad del compañero Salvador Adame Pardo.



Los convocamos a sumarse a nuestra exigencia para que el caso de Salvador, no se convierta en un número más que sume a la lista negra de periodistas asesinados y desaparecidos en México.



¡Por la localización de Salvador Adame Pardo!

¡Por un periodismo vivo!



26 de mayo de 2017

Morelia, Michoacán