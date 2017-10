Apegt ve difícil que pueda bajar el precio de la gasolina

TIJUANA, Baja California(GH)

El presidente de la Asociación de Propietarios de Estaciones de Gasolina de Tijuana (Apegt), José Luis Noriega Guzmán declaró que el sector ve difícil que pueda bajar el precio de la gasolina.



"Baja el dólar, y el precio sigue igual, no tiene movilidad, y si una de las variables más importantes que es el tipo de cambio, no favorece en el precio del combustible, quiere decir que estamos bajo un precio nominal, que no está influenciado por las variables", dijo.



Cuando se dio el último gasolinazo, al iniciar el año, el precio dólar superaba la barrera de los 20 pesos, y aunque tuvo una caía, el combustible no ha bajando de costo.