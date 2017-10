Morena presenta a promotores del voto para 2018

TIJUANA, Baja California(GH)

El partido político Morena presentó miércoles a los ciudadanos que los ayudarán a promover el voto para las próximas elecciones del 2018.



En conferencia de prensa, el presidente de Morena Baja California, Jaime Bonilla Valdez presentó a quienes se sumaron a la propuesta de Morena, el ex diputado Armando Terán Corella, el ex diputado Juan Manuel Molina, el ex dirigente político Modesto Ortega y la activista social Eva Rodríguez.



“De no ganar va ser una sorpresa, nuestra duda no es si vamos a ganar o no“, declaró Bonilla respecto a las elecciones del 2018.