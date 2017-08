Caen arrestos en garitas 49% en era de Trump

TIJUANA, Baja California(GH)

Las detenciones de indocumentados en la garita de San Diego han disminuido un 49% durante los primeros seis meses de la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.



De acuerdo a datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), de febrero a julio de este año se ha detenido a mil 76 personas, mientras que en el mismo periodo de 2016 fueron 2 mil 135.



La tendencia a la baja del flujo de indocumentados por el Estado también se refleja en las cifras del Instituto Nacional de Migración (INM), ya que registró el ingreso de 14 mil 488 repatriados entre los meses de febrero y junio el año pasado.



Mientras que en el mismo periodo de tiempo de este año, 12 mil 181 indocumentados ingresaron al País por el punto oficial de repatriación en El Chaparral de Tijuana.



No quieren volver

El investigador del Colegio de la Frontera Norte (Colef), Rafael Alarcón, dijo que la intención de reingresar de manera ilegal a Estados Unidos por parte de los migrantes deportados ha disminuido un 60% en la última década.



Los datos, informó, surgieron del diagnóstico que se aplicó a los migrantes que acudieron a la Casa del Migrante en Tijuana y a los resultados de la Encuesta sobre Migración en las Fronteras (EMIF) que se levanta en los puntos de internación.



“En 2007, 80% de los deportados declaraban que intentarían de nuevo cruzar a Estados Unidos, el cambio ha sido evidente 10 años después cuando entre el 18 y 20% de ellos manifestaron su intención de reingresar”, explicó.



Entre las características generales, destacó que la edad de la mayoría de los deportados encuestados en ambos sitios ronda entre los 18 y 35 años de edad, en la Casa del Migrante representa el 53% y un 67% en los captados en las garitas.



El 23% de los migrantes de la Casa del Migrante manifestaron tener dominio del idioma inglés, mientras que el 10% señalaron que su lengua materna era indígena.



“La Casa del Migrante en Tijuana alberga a la población más vulnerable de la comunidad migrante que llega a esta ciudad, que en este caso se encuentra conformada por mexicanos deportados”, añadió.



Señaló que el 61% de los deportados en la CMT manifestaron que sus hijos se quedaron en Estados Unidos, mientras que el 87% de los captados en las garitas manifestó no tener hijos en Estados Unidos.



Sobre el futuro de los deportados, indicó que la mayoría de los repatriados manifestó su interés por volver a su lugar de origen lo que se reflejó en un 43% y 68% de los habitantes de la casa y los encuestados en las garitas, respectivamente.



Un 30% en la CMT dijo tener la intención de establecerse en esta frontera, mientras que en garitas esta característica la manifestó el 11%.



Números

1,076

deportados por SD durante la era de Trump





2,136

repatriados durante la administración de Obama



60%

de los deportados no desea regresar