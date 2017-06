TIJUANA, Baja California(GH)

*Presenta demanda penal Alcaldía de Tijuana por sedición, conspiración y conminación a delinquir.



*Personas ajenas al bienestar de los tijuanenses buscan confundir con señalamientos falsos y negativos, afirma el secretario General de Gobierno, Raúl Felipe Luévano Ruiz



*Se señala como sospechosos al grupo de abogados que la semana pasada denunciaron al Ayuntamiento Tijuana.



El XXII Ayuntamiento de Tijuana presentó una demanda penal ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, contra quien resulte responsable por los delitos de sedición, sabotaje, conspiración, conminación a delinquir y lo que resulte, con base al Código Penal del Estado de Baja California, informó el Secretario General de Gobierno, Raúl Felipe Luévano Ruiz. Apuntó que el pasado 22 de junio se publicó una nota y un video de supuestos activistas cibernéticos Anonymous, en el que se difunden falsedades sobre el Ayuntamiento de Tijuana, y se incita a la población a hackear la información que tiene el Gobierno Municipal, y a causar un daño al patrimonio de los tijuanenses, con lo cual evidentemente se hace apología del delito.



Por ello se ha pedido oficialmente a la fiscalía estatal que lleve a cabo una investigación eficiente, exhaustiva y profesional con el fin de que ejercite acción penal contra los responsables, que quedó registrada con el número 0204-2017-29005. Abundó Luévano Ruiz que en el cuerpo de la demanda penal que presentó como representante legal del Ayuntamiento, el consejero jurídico Leonardo Martínez Delgado, se señalan como sospechosos a Rafael Mauricio Cruzmanjarrez, Ramón Antonio Aboytes Hernández, Carlos Atilano Peña, e Ignacio Anaya Barriguete, quienes el 19 de junio presentaron una denuncia contra funcionarios el actual Ayuntamiento, señalamientos que coinciden con el contenido del video de los supuestos activistas cibernéticos, además de aparecer sus imágenes en dicha publicación.



La demanda presentada por la administración municipal incluye pruebas de la probable comisión de los referidos delitos, con base al material audio-visual difundido en redes sociales, y los señalamientos hechos por el grupo de ciudadanos que la semana pasada presentaron una demanda, todo ello sustentado en tesis de la Corte para vincular a delitos a señalados como sospechosos, para que Ministerio Público realice las investigaciones que correspondan. Luévano Ruiz sostuvo que lo expresado en el video que se difundió en redes sociales, es aberrante y tiene el rechazo categórico del XXII Ayuntamiento de Tijuana, que encabeza el alcalde Juan Manuel Gastélum.



Con esas posturas los responsables se convierten en personas non gratas para la ciudad, pues están atentando con el bienestar de los tijuanenses, al pretender causar un daño al patrimonio municipal y al buscar confundir con engaños a la ciudadanía.



“Evidentemente son personas que no están comprometidas con el bien de la ciudad como ellos pretende hacerlo creer, incitar a la violencia, incitar a causar daños y prejuicios, te aleja de toda persona con raciocinio, pues atenta contra nuestras propias familias, en contra de nuestros amigos y vecinos”, enfatizó el Secretario General de Gobierno.



Manifestó que invita a la cordura los involucrados en ese tipo de publicaciones falsas y negativas, por el bien de la ciudad y que de ser necesario los convoca a un debate, para dialogar sobre los temas en los que se sientan ofendidos. No se vale, dijo Luévano Ruiz, los revanchismos políticos, o tener pretensiones de candidaturas futuras, a costa de engañar a la comunidad, y a costa de incitar a causar un daño a Tijuana, ya que eso no abona en nada al bienestar de todos sus habitantes.



“Se escudan en la cobardía del anonimato, si realmente quieren a Tijuana los invito a un debate de frente, pero no a escondidas o con máscaras, como lo hacen los cobardes”, enfatizó el secretario del XXII Ayuntamiento de Tijuana. Afirmó que mientras hay quienes con intereses contrarios a la ciudadanía pretenden dañar y confundir, nosotros invitamos a la gente a que se sumen al llamado del alcalde Juan Manuel Gastélum, para seguir trabajando en hacer de Tijuana la Mejor Ciudad de México.