Tucanes de Tijuana piden veto parejo

“O todos coludos o todos rabones”, reza el dicho. Mario Quintero, líder de Los Tucanes de Tijuana propone que la restricción del Ayuntamiento de Tijuana sea por igual a todas aquellas agrupaciones que cantan corridos mucho más fuertes que ellos en esta frontera.



Tras el “veto” que recibieron desde tiempos de Julián Leyzaola en el 2009, los tucancillos no han podido presentarse en la ciudad que los vio nacer hace 30 años.



“Espero que el Municipio cambie su forma de pensar, pues si va a restringir a la música de Tucanes debe de restringir, pues a todo mundo”, recalcó Quintero, “porque lo que sentimos es que es algo muy, muy, muy en contra, solamente, exclusivamente para los Tucanes de Tijuana”.



En conferencia de prensa, previa a su presentación en la Feria del Condado, los tucancillos piden que primero escuchen su música, antes de prohibir cualquier evento.



“Entendemos que en varios Estados hay ciertas restricciones sobre algunos temas, pero a nosotros ni siquiera nos cuestionaron, hemos hecho conciertos en Chihuahua con hasta tres horas sin cantar un solo corrido”, aseguró Gustavo “Chito” Labrada, baterista.



Y es precisamente la oficina de management, quien lleva la batuta en el tema, quien mantendrá nuevamente un acercamiento al Ayuntamiento actual para saber el por qué del veto.



El autor de “La Chona” dijo que el grupo, también conformado por David Servín, Tomás Herrera, Gustavo “Chito” Labrada, Alfredo González, estaba contento al saber que regresarían a la frontera.



“Ahora es triste (enfrentarse al ‘veto’), creemos que no es justo de que se prohiba trabajar públicamente, creo que el gobierno está para generar empleo, no para prohibir.



“El entretenimiento, la música es un desestres para el pueblo, y lo más bonito de nuestro trabajo es que no forzamos a nadie a que nos vaya a ver, es un gusto que se dan”, recalcó Quintero.



Por lo pronto, seguirán fieles a su esencia, haciendo lo de siempre, corridos, baladas, rancheras, fusiones, de darse ese gusto y no ir en contra de lo que el público quiera escuchar, sin ofender.