Comunes casos de ciberacoso: SEE

MEXICALI, Baja California(GH)

Luego de que un caso de ciberacoso ocurrido entre alumnos de bachillerato repercutiera en un gran movimiento de las corporaciones policíacas de la ciudad, autoridades de seguridad y educativas señalan que no deben pasar desapercibidas.



“Se ha vuelto más recurrente, si antes este tipo de bromas se daban una o dos veces al año, ahorita podemos tener bromas por decir una vez al mes, sí está creciendo”, refirió Alejandro Bahena Flores, Delegado del SEE en Mexicali.



Cabe recordar que el viernes 16 de junio un fuerte operativo policiaco se desplegó al Plantel Mexicali del Cobach, ante una supuesta amenaza de un alumno en realizar un tiroteo.



Después de llevar a cabo las indagatorias correspondientes, tanto el personal educativo del plantel como de la PGJE, llegaron a la conclusión que se trataba de un caso de ciberacoso.



Donde los compañeros del menor tomaron su celular y a través de sus redes sociales, publicaron que realizaría un tiroteo en la escuela por ser victima de bullying.



Ante autoridades del Sistema Educativo Estatal (SEE) en Mexicali y la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), señalan que son casos que deben tomarse en cuenta para evitar cualquier incidente que ponga en peligro la seguridad de los menores.



“Nos hemos percatado en muchas ocasiones que en una plaza comercial o en una escuela alguien colocó o va a colocar una bomba por ejemplo, o va utilizar un arma de fuego para realizar disparos y privar de la vida a varias personas”.



“Por ser un tema de seguridad al primer correspondiente que le toca atender este tipo de casos es a las policías preventivas, pero nosotros nos sumamos a esta prevención debido a la magnitud o relevancia que pudiera tener este evento”, señaló Fernando Ramírez Amador, Subprocurador Zona Mexicali de la PGJE.



Precisó que en la mayoría de los casos han abierto carpetas de investigación de oficio, porque logran identificar a las personas responsables.



Agregó que en lo que va del año van 4 situaciones de este tipo, entre colocación de bombas y amenazan de tiroteos.



Por tratarse de menores de edad la Ley de Justicia para Adolescentes los protege de la prisión preventiva, por lo que se les somete a un tratamiento psicológico integral en libertad o en todo caso queda en una simple amonestación, explicó Ramírez Amador.



Por su parte, la PGJE cuenta con un área de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes en Riesgo Delictivo a donde se remiten aquellos jóvenes que presentan conductas de riesgo delictivo.



Van 23 casos de ciberacoso en BC





Según estadísticas de la Secretaría de Educación y Bienestar Social del Estado (SEBS), en lo que va del año se han registrado 23 casos de ciberacoso en la entidad, de los cuales, 15 corresponden en Tijuana y 8 en Mexicali.



Si bien son una cantidad menor en comparación con la comunidad estudiantil de Baja California que supera a los 190 mil alumnos de Educación Básica, se vuelve difícil tener un control sobre este tipo de situaciones.



Toda vez que en las escuelas no tienen permitido el uso de redes sociales, informó el SEE.



Sin embargo, han estado teniendo foros multitudinarios con directores, maestros y padres de familia con la finalidad de que sepan que es necesario combatir el acoso escolar.



“Es algo que existe y es algo que hace daño a los alumnos”, refirió el Delegado del SEE en Mexicali.



Acciones del SEE



“Lo primero que debe hacer el maestro es reportarlo al director de la escuela, y este puede hacer dos cosas: una es canalizar al alumno que está realizando el ciberacoso a las diferentes instancias como el SEE y PGJE.



La segunda acción es realizar pláticas preventivas a todos los alumnos de la escuela para que se vean reflejados en esas acciones y se den cuenta que este tipo de situaciones se deben evitar y denunciar.