Desconoce IP avances para Garita Otay II

TIJUANA, Baja California(GH)

De 2011 a la fecha se han invertido casi 9 millones de pesos en la elaboración de estudios para la construcción de la garita Otay II, pero hasta el momento no hay nada concreto y no hay proyecto ejecutivo.



Empresarios de la ciudad no conocen a detalle el avance de los estudios preliminares y solo saben que se realizará, aunque sin fechas de trabajo establecidas.



El presidente del Consejo de Desarrollo de Tijuana (CDT), Gabriel Camarena Salinas, afirmó que Estados Unidos está haciendo lo que le corresponde para que avance el proyecto, pero que también existen algunos obstáculos.



"Hay obstáculos, por ejemplo, la entrada la entrada del presidente Donald Trump no ha ayudado mucho, las obras siguen, porque es un proyecto federal que ya estaba fondeado, sin embargo, la comunicación es la que se debe de dar más estrechamente para que podamos tener una fecha exacta", agregó.



La Garita de Otay II, que estará conectada con el freeway 125 en el lado de Estados Unidos, contará con 10 carriles turísticos y la misma cantidad para carga, y para realizarse se requiere una inversión de 2 mil millones de pesos.



"En México se está haciendo lo propio con la cuestión de la compra de algunos terrenos que hacían falta para que hubiera un libre acceso a esa garita", agregó.



Sin embargo, el empresario señaló que desafortunadamente no hay fecha determinada para que concluya el proyecto.



"Sería nuestra tercer garita, Otay I es una garita de carga principalmente, que ahora ya es una garita también turística, y la carga la está saturando, y es necesario tener una tercer garita", afirmó.



Para utilizar Otay II, explicó, se pagará una tarifa, modelo que ya se utiliza en otros cruces fronterizos del país, como en Ciudad Juárez.



La confianza



El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación de Tijuana (Canacintra), Marcello Hinojosa Jiménez, expresó que no tiene información oficial de la obra, pero sí se ha escuchado noticias al respecto.



"Lo que hemos escuchado han sido solo rumores y no tengo ninguna información oficial de que sí se va hacer, he escuchado mucho que sí, que viene, que se va hacer, pero es todo", declaró.



"Tiene muchísimos años ya, sin embargo, no se ve ningún plan concreto, al menos no lo conocemos", añadió.



El presidente de la Asociación de Industriales de la Mesa de Otay (AIMO), Salvador Díaz González, notificó que el Ayuntamiento trabaja en la adquisición de los terrenos para la garita.



"Los va a donar hacía Gobierno Federal para la aduana donde van hacer la inversión, lo que nos confirmaron es que en Sesión de Cabildo ya tienen preparado el plan", comentó.



El líder de los industriales señaló que están realizando trabajos complementarios para la garita, como lo es la reparación de vialidades.