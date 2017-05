Hace SNTE manifestación en silencio

TIJUANA, Baja California(GH)

Alrededor de 8 mil maestros del Sindicato Nacional de Trabajadores de Tijuana (SNTE) Sección 37 se manifestaron en silencio en el Palacio de Gobierno.



“Es precisamente en respuesta al silencio que ha guardado la administración del gobernador Francisco Vega de Lamadrid”, dijo Antonio Pedro Santos, coordinador de la Sección 37 en Tijuana.



Por ello, pidió a la comunidad en general y a empresarios que también presionen a las autoridades para que paguen a los docentes el salario que por ley les corresponde.



“A través de los empresarios nos ayuden a que se resuelva lo más pronto posible nuestra situación, a decirle al gobierno que sus maestros están para dar clases no para estar parando labores. Y que nuestra situación no quede en silencio, que exista una solución del pago total a nuestros maestros interinos y que se garantice mediante una ruta que ellos van a recibir su pago quincena tras quincena”, expresó Pedro Santos.



Y añadió que “no podemos terminar un ciclo escolar igual ni mucho menos creo conveniente que comencemos con la misma situación, porque no es la primera vez que ha habido ciclos escolares anteriores así, pero nuestra vocación de maestros hace que continuamos dando clases”.



Y al preguntarle si peligra el ciclo escolar, el coordinador de la SNTE 37 en Tijuana respondió que “peligra la vida de nuestros compañeros maestros. Así lo digo. En cuestión de comida, salud, todo. Garantizamos como maestros que se cubra la totalidad que marca la currícula”.



Finalmente, Antonio Pedro Santos informó que el próximo lunes, miércoles y viernes también harán paro de labores nuevamente en el Palacio de Gobierno.