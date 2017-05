Novio de estudiante fallecida en 'camionazo' la despide en Facebook

TIJUANA, Baja California(GH)

Un mensaje de amor escribió Alejandro Ramírez a Raquel Narvaez, tras enterarse que fue una de las estudiantes de la Escuela Normal Fronteriza que falleció en el "camionazo".



"Te ame con toda el alma, y se que tú también a mi, me encantó a ver sido tu chico, gracias por todos esos momentos hermosos a tu lado, por las noches en vela hablando por teléfono de un posible futuro juntos, por aceptarme en tu vida tal y como soy, por regalarme todas esas bellas sonrisas después de cada tontería mía, me hiciste muy feliz y no cambiaría por nada todos esos momentos juntos, tus regaños, corajes, tus celos , tus besos y caricias son todos los bellos recuerdos que me quedarán por toda la vida de ti, caminar a tu lado tomados de la mano y presumirle al mundo que eras mía fue lo mejor que cualquier hombre pudiera vivir, fui el elegido para hacerte feliz, y me encantó estar contigo, te llevas mi corazón contigo, dejando un gran vacío pero te llevaré para siempre dentro de mi, Raquel Narvaez eres lo mejor que me ah pasado y te amo...?" es el mensaje que publicó el jóven en el su Red Social.

El muchacho también estudia en la Normal Fronteriza.