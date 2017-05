Se lleva a cabo el 1er Evento de Responsabilidad Social Empresarial

TIJUANA, Baja California(GH)

"No hay empresa exitosa que no sea socialmente responsable", afirmó Jorge Ojeda director de grupo Aries.



Informó que Aries aporta el 1% de sus ganancias a actividades filantrópicas, lo que los ha llevado a será la primera Empresa Socialmente Incluyente de la entidad.



"De alguna manera somos los pioneros en Baja California, somos la primera y única empresa que tiene este distintivo de Empresa Socialmente Incluyente que destina el 1%, es por eso que el Centro Mexicano para la Filantropía nos dio la oportunidad de hacer este primer encuentro", subrayó.



Afirmó que las aportaciones que Grupo Aries ha entregado suman más del 1% de sus utilidades.



"Nos vinculamos con grupos vulnerables, con grupos de los menos favorecidos para apoyarlos con vales de despensa, uniformes escolares porque nuestros niños son el futuro de mañana", manifestó.



Este día la compañía realizó el Primer Evento de Responsabilidad Social Empresarial en Tijuana.



"Esto no es una meta, es una cultura organizacional, y el objeto del evento es celebrar eso, hacer conciencia", enfatizó.



Ojeda señaló que además de ser una empresa inmobiliaria líder ofreciendo lo mejor a sus clientes, también buscan ser el mejor lugar de trabajo.



"Tenemos el propósito de ser una empresa 'Great Place to Work' con el objeto de que nuestros colaboradores se sientan orgullosos de trabajar en Grupo Aries y que además talentos se quieran acerca con nosotros", agregó.



El programa del evento incluye la plática "Responsabilidad Social Empresarial" a cargo de Roberto Adame, y el panel "Ventajas de ser una empresa Socialmente Responsable" con la participación de Jorge Ojeda, Azucena Calleja, Ricardo Goycochea, y Julio César Chávez.



También se entregará un donativo a la Cruz Roja y diplomas a las empresas y asistentes.