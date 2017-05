Moviliza a Municipal amenaza en prepa Lázaro Cárdenas

TIJUANA, Baja California(GH)

El miércoles se realizó un operativo por parte de la Policía Municipal en la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas ante la amenaza de una “masacre” en las redes sociales.



Desde las 06:30 horas elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) tuvieron presencia en el plantel educativo para evitar cualquier situación que pusiera en riesgo a los alumnos.



En las diversas entradas estuvieron uniformados del área de Prevención del Delito realizando el “Operativo Mochila” con el objetivo de detectar algún artefacto peligroso.



El titular de la SSPM, Marco Antonio Sotomayor Amezcua, declaró que como otras amenazas resultó ser falsa, sin embargo estuvieron presentes para descartar cualquier hecho.



“Es importante que no le pongamos más atención de lo que se merecen, obviamente nosotros tenemos que hacer un operativo preventivo y no hubo ninguna situación anómala en la prepa”, expresó.



Ante las amenazas que se han presentado en las redes sociales ya solicitaron el apoyo a la policía cibernética para detectar y castigar a los responsables de este tipo de bromas, que buscan asustar y desestabilizar a la población.



Ante tales casos pidió a la ciudadanía denunciar cualquier posible amenaza al número de emergencia 911 o de forma anónima al 089.



“Es un tema que nos está quitando tiempo pero lo que yo no quiero que pase es que la gente entre en pánico por gentes irresponsables que hace mal uso de las redes sociales”, puntualizó.



En otro tema, informó que un total de 49 presuntos homicidas han sido detenidos durante el presente año, de los cuales seis están involucrados en ataques armados contra policías municipales.



Asimismo han complementado 355 órdenes de aprehensión.