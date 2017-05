Denuncia PES ilegalidad en renta de recolectores

TIJUANA, Baja California(GH)

Regidores del Partido Encuentro Social (PES) presentaron una denuncia ante la Sindicatura Municipal en contra del alcalde Juan Manuel Gastélum Buenrostro por el arrendamiento de camiones recolectores de basura.



Este miércoles presentaron la denuncia en la que también señalan a la oficial mayor, María de los Ángeles Olague, y el jefe de Departamento de Adquisiciones, José Luis Gil Laborín.



En la denuncia dirigida a la síndica procuradora, Ana Marcela Guzmán Valverde, señalan que la adjudicación directa se dio de forma ilegal sin seguir las formalidades esenciales del reglamento municipal.



El regidor Manuel Rodríguez Monárrez informó que de acuerdo con el artículo 34 del reglamento de adquisiciones o arrendamientos, debió haber mediado un decreto del ejecutivo o un acuerdo de Cabildo en el momento que se presentó la emergencia.



“Han pasado seis meses y nunca hubo un decreto por parte del ejecutivo que por causas de fuerza mayor o salud publica hubiera que ser arrendado”, expuso.



De acuerdo con declaraciones del Alcalde, agregó, los 52 camiones rentados a Grupo Turbofin por 79 millones de pesos llegarán hasta el mes de agosto, o sea nueve meses después de la emergencia inicial, tiempo que consideró suficiente para haber realizado una licitación.



Esta situación involucra los intereses patrimoniales por lo que en caso de comprobarse una responsabilidad pudieran ser acreedores a sanciones que van desde la suspensión, inhabilitación y multas económicas.



Además piden que en caso que se demuestre que hubo un abuso de autoridad y desvío de recursos, Guzmán Valverde deberá notificar al Ministerio Público.



Los denunciantes solicitan que por tratarse de una adjudicación ilegal, se cancele el contrato y se lleve a cabo una licitación, asimismo que den a conocer cuántas unidades existen actualmente para la recolección de basura, las principales colonias afectadas, las reparaciones y costos que necesitan las unidades que no están funcionado.



También acudirán al Congreso del Estado para solicitar al Órgano de Fiscalización que investigue la naturaleza del contrato que hasta el momento calificó como “un misterio para la ciudad”.



“Si la síndico no quiere fincar responsabilidades al jefe de Departamento de Adquisiciones ni a la oficial mayor, entonces estaremos solicitando juicio político al Congreso también”, advirtió.



Por último, Rodríguez Monárrez afirmó que de ser necesario acudirán al Tribunal Fiscal Federal Administrativo para resolver el caso.



Violaciones

ARTÍCULO 19.- DEL PROCEDIMIENTO: Toda adquisición de bienes, servicios o arrendamientos se realizará bajo uno de los siguientes procedimientos:

I.- Por Adjudicación Directa de entre sus proveedores, cuando su monto no exceda el importe de 2000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

II.- Por Adjudicación Directa de entre sus proveedores, obteniendo por lo menos tres cotizaciones cuando su monto sea de 2000.1 a 4000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

III.- Por Invitación de entre sus proveedores, cuando su monto sea de 4000.1 a 13000 veces valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

IV.- Por Licitación Pública cuando su monto sea mayor a 13000.1 veces valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.



ARTÍCULO 20.- DE LAS FORMAS DE ADQUISICION: La adquisición de bienes, servicios o arrendamientos a que se refiere este ordenamiento podrá ser ordinaria o urgente.

Son ordinarias, aquellas adquisiciones que en forma regular y periódica se pueden prever por las diversas dependencias, de acuerdo a los programas establecidos.

Son adquisiciones urgentes, aquellas derivadas de emergencia por situaciones de seguridad pública o protección civil, así como imprevistos derivados de caso fortuito o fuerza mayor, misma que podrán ser adjudicadas directamente por el Presidente del Comité de Adquisiciones, en términos del artículo 34 del presente ordenamiento.



ARTÍCULO 34. - DE LA ADJUDICACION DIRECTA: Las adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios por adjudicación directa sin necesidad de cotización, podrán efectuarse cuando:

I. Resulte imposible la celebración de concursos debido a que no se presenten tres o más proveedores, o se requiera de un bien con características o patente propia, previa justificación por parte de quien lo solicite y análisis del Comité.

II. Se trate de adquisiciones de urgencia, motivadas por caso fortuito o fuerza mayor, previo acuerdo escrito del Ejecutivo Municipal o del Cabildo, en el que se hará constar tal circunstancia