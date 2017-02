Levya deja Canaco y va por CCE

TIJUANA, Baja California(GH)

Para contender por la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Tijuana, Gilberto Leyva Camacho renunció ayer a titularidad de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Tijuana.



"No vamos a quedarnos quietos, vamos por un proyecto que es buscar la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), espero que los compañeros de los demás organismos me apoyen con su voto", declaró.



Leyva Camacho detalló que algunos de los 16 representantes de organismos empresariales que integran el CCE le pidieron que se postulara para el cargo.



"Tengo muy buenos amigos en el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) que me han demostrado su simpatía porque están convencidos de que ejercimos (en Canaco) un liderazgo muy natural, de un presidente que no tiene miedo a decir las cosas", manifestó.



Ayer el CCE publicó la convocatoria para renovar su mesa directiva para el periodo 2017-2018 el próximo 7 de marzo.



Leyva Camacho estuvo tres años al frente de Canaco Tijuana que representa a los comerciantes.



"Es el momento que necesitamos de un líder que hable, que hable fuerte, que exija", enfatizó Mario Escobedo Carignan.



Los tiempos que vienen, sostuvo, son diferentes a los que ha enfrentado Humberto Jaramillo Rodríguez, presidente del CCE.



Agregó que se deberá pelear por condiciones económicas y políticas públicas que respondan a las necesidades y vocación de esta región.