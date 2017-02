Proponen aumentar a transporte hasta $1.81

TIJUANA, Baja California(GH)

El incremento en la tarifa del transporte público en general oscilaría entre 1.33 y 1.81 pesos según el avance del estudio que realiza el Colegio de Economistas.



El regidor Arnulfo Guerrero León explicó que el análisis preliminar toma en cuenta el impacto de la actualización de la tarifa de 2012 a la fecha y el impacto del alza del combustible en el mismo periodo de tiempo.



Falta por analizar, añadió, la distancia del recorrido, la calidad en el servicio y dos modelos del servicio, uno de ellos los transportistas que tienen un parque vehicular moderno, que genera un 33% del combustible en sus gastos, y las unidades antiguas, que les generan un gasto del 56%.



El mismo colegio les recomendó primero terminar el estudio para poder determinar una tarifa socialmente justa.



“La Comisión no está en condiciones el día de hoy de poder tomar una decisión de aumento si no tenemos el estudio terminado para no ser injustos con la ciudadanía y el propio transportista”, expresó.



Dentro de 6 a 8 semanas el Ayuntamiento de Tijuana estaría tomando una decisión, por lo que exhortó a los transportistas con quienes trabajarán en coordinación a que mantengan la calma ya que falta poco tiempo para tomar una medida.



También acordaron que aquellos transportistas que tienen unidades antiguas pidan a la Secretaría de Economía conseguir contactos necesarios para que estos puedan cambiar su parque vehicular.



Asimismo estarán reforzando con mayor presupuesto a la Dirección de Vialidad y Transporte ya que su capacidad es limitada, para que tengan más inspectores y realicen operativos constantes respecto a la tarifa no aprobada.