Canaco realizará acopio de equipo electrónico obsoleto

TIJUANA, Baja California(GH)

A fin de coadyuvar en el cuidado al medio ambiente, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) Tijuana, realizará una campaña de acopio de aparatos electrónicos obsoletos, a lo largo de este jueves 26 de enero.



Estas acciones, se realizan en coordinación con la Red Mexicana de Manejo Ambiental de Residuos de Baja California y el Ayuntamiento de Tijuana, en el marco del Día Mundial de la Educación Ambiental, precisó el presidente de este organismo empresarial, Gilberto Leyva Camacho.



“Para esta Cámara, además de representar y pugnar acciones en beneficio de los comerciantes, es vital poder coadyuvar con acciones en el cuidado del medio ambiente, y otras acciones en beneficio de la comunidad,” puntualizó.



Los materiales electrónicos que se estarán recibiendo son: bocinas, cables de equipo electrónico, celulares, copiadoras, CPUs, estéreos , fuentes de poder, impresoras, laptops, scanners, tarjetas de sonido/video, teclados, videocámaras, pilas, cargadores y controles de TV.



Mientras tanto, el equipo obsoleto que no podrá aceptarse, serán las pantallas, monitores, televisiones, focos ahorradores y lámparas fluorescentes.



El líder de los empresarios, agregó que también los ciudadanos podrán traer papel (blanco, color, periódico, cuadernos etc.) cartón y botellas de plástico (PET), a los centros de acopio que estarán colocados este jueves, frente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Tijuana, de las 9:00 a las 15:00 horas.



Invitó a los ciudadanos a aprovechar esta campaña, para que puedan deshacerse de ese equipo electrónico que ya no les sirve en sus hogares, y que está ocupando un espacio que puede der aprovechado de manera eficiente.

Red Mexicana de Manejo Ambiental de Residuos de Baja California, es una organización que se creó con el objetivo de promover el buen manejo de los residuos en la entidad, coordinando esfuerzos con la sociedad civil y el empresariado.



Desde el 2007 que se constituyó, ha impulsado diversas campañas de acopio de equipo electrónico obsoleto y de otros materiales reciclables, en los cinco municipios de la entidad.



FIRMARA CONVENIO CANACO CON DIRECCION DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL



Entre otras cosas, Leyva Camacho, dio a conocer que también este jueves, la Canaco Servytur Tijuana, firmará un convenio con la Dirección de Protección al Medio Ambiente, en punto de las 14:00 horas, con la finalidad de dar marcha al “Programa Comercio Ecológico Confiable”.



El propósito del mismo, es el impulsar programas de autogestión y talleres, en donde se informe a los grupos especializados adheridos a este organismo empresarial, sobre el tratamiento de procesos de impacto al medio ambiente, y sobre los residuos que generan las distintas actividades del comercio, a fin de que implementen mecanismos que ayuden a mitigar los daños al planeta.