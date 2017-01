Agitadores generaron 'choque' con policías, señala Alianza Civil

TIJUANA, Baja California(GH)

Quienes provocaron el enfrentamiento en Palacio Municipal son agitadores, afirmó el presiente de Alianza Civil, Alberto Sandoval Franco.“Se observa cómo están utilizando como un ariete a ciudadanos de buena fe y cometen actos como robarle el escudo a un policía, arrebatarle el casco a otro”, señaló.Quienes incitaron a la violencia, enfatizó, no únicamente atentaron con las instalaciones públicas, sino también contra los ciudadanos que acudieron libremente a manifestarse.“Esas actuaciones radicales de intereses que obviamente no conocemos a fondo intentaron utilizar como un ariete a la población”, reiteró.Sandoval Franco sostuvo que la violencia no escaló porque los ciudadanos lo evitaron impidiendo que utilizaran palos que algunos traían y las barreras metálicas que la policía colocó.“Los propios ciudadanos, se escuchan las voces, y se ve que están deteniendo a los portadores de las convertidas en armas en ese momento”, indicó.Mónica Jiménez, representante del Movimiento Ciudadano por el Libre Tránsito, afirmó que en la marcha del 22 de enero se notó que había otros intereses.“Como ciudadanos seguimos en esta lucha, exigiendo que se respete un derecho constitucional, pero estamos convencidos que no lo vamos a hacer con violencia porque violencia genera violencia”, manifestó.Mientras que el representante de Jóvenes Unidos por la Sociedad, Moisés Aldana, señaló que probablemente menos ciudadanos participarán en las futuras marchas.“Es importante que la ciudadanía entienda que la parte en donde más debemos poner atención es en las elecciones, ahí es donde tenemos que poner el ojo, vigilar a quién vamos a elegir porque la mejor medida anticorrupción y la mejor medida para los malos gobiernos es elegir a gente que no es corrupta”, señaló.