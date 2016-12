Cobertón2016 Cobijan lectores y FRONTERA contra el frío

TIJUANA, Baja California(GH)

Gracias a las donaciones de la comunidad tijuanense, PERIÓDICO FRONTERA realizó la primera entrega de apoyos en especie del Cobertón Navideño 2016.



Una de las familias beneficiadas fue la de los Gómez Gómez que viven en un área conocida como “Las invasiones”, entre la colonia El Pípila y el Mariano Matamoros.



“Estamos muy contentos porque pensamos que no iban a volver”, expresaron al recibir las cobijas.



Fue hasta su domicilio que se acudió con un apoyo en especie de ocho cobijas que ayudarán a ella, su esposo y sus cuatro niñas pequeñas a conservar el calor en esta época.



El mismo caso fue el de la señora María Fátima Pérez Martínez de la misma colonia, que agradeció a los donadores del Cobertón.



“Muchas gracias y que sigan haciéndolo para que las personas que no tenemos oportunidad recibamos una cobija”, opinó al recibir ocho cobertores para los seis integrantes de su familia.



Caso similar es el de las hermanitas Reyes Parra, quienes recibieron con las manos abiertas 10 cobertores que les ayudarán a mitigar el gélido clima de este periodo invernal.



“Gracias a las personas que nos regalaron las cobijas para ya no pasar frío, me da mucho gusto conocerlos”, dijo uno de los pequeños integrantes de la familia Carreño Justo que entre risas mencionó que este fue su regalo de Navidad, ya que él y su familia de 10 personas fueron apoyados por el Cobertón.



Asimismo, la generosidad de los lectores de FRONTERA llenó de gratitud los corazones de los nueve miembros de la familia de Carlos Carrillo Centeno, quien habita una casa junto a los matrimonios de sus hijos y que recibieron un cobertor por cada integrante.



La entrega de cobijas y cobertores continuará en diferentes jornadas.