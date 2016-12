Abren templos para atender a haitianos

TIJUANA, Baja California(GH)

La Casa de los Pobres se ha sumado a la atención de migrantes extranjeros y da albergue actualmente a 135 haitianos, hombres, mujeres y niños, muchos de los cuales deberán esperar hasta tres meses en la ciudad.



A partir del mes de octubre el sitio modificó su forma de operar, caracterizado por ofrecer alimentos y despensas a personas de bajos recursos y en situación de calle, permitiendo que los migrantes pernoctaran en el lugar.



“Como no estamos en una zona muy céntrica, a ese factor le debemos que apenas comiencen a llegar con nosotras. Aquí no es albergue, así que no tenemos un lugar acondicionado para que duerman personas, ellos tienen que dormir en el piso”, compartió la hermana Gudelia Betanzos, coordinadora del lugar.



Indicó que son los mismos haitianos los que se encargan de preparar sus alimentos, mientras que la casa se encarga de conseguir los recursos para que esto sea posible.



La principal necesidad de estas personas, detalló, son artículos de higiene personal, y para la preparación de su comida requieren pollo, arroz, frutas y verduras principalmente, ya que los migrantes no están acostumbrados a los alimentos propios de la región.



Declaró que los últimos migrantes que han recibido llegan con fecha para su cita consular hasta el mes de marzo, por lo que se estima que estén en la ciudad cerca de tres meses.



Centros religiosos

El Comité de Estratégico de Ayuda Humanitaria fue creado hace tres meses para coordinar la ayuda que reciben los migrantes extranjeros que se encuentran en la ciudad.



Cerca de 2 mil 20 extranjeros de origen haitiano se encuentran en albergues de asociaciones civiles y religiosas, mientras que 800 rentan en hoteles y cuarterías, de acuerdo a la estadística que maneja el comité.



“Esta es una situación que se está desbordando y se requiere que el gobierno haga algo concreto”, declaró Ángela Serrano, coordinadora del grupo.



Dentro del censo se registra la participación de 17 centros religiosos, la mayoría de afiliación cristiana, sin contar la Casa del Migrante, Casa Madre Assunta y Casa de los Pobres, que de manera independiente son dirigidos por religiosos católicos.



Hasta el momento la iglesia Embajadores de Jesús, ubicada en la colonia Divina Providencia, es la que tiene la mayor población con 400 migrantes, la mayoría de ellos que viajan en familia.



