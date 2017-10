En riesgo el 80% de casas de cambio

TIJUANA, Baja California(GH)

Solo 19% de los casas de cambio de la ciudad han cumplido con certificar a su Oficial de Cumplimiento, el resto, podrían dejar de operar a partir de 2018, informó el presidente de Centros Cambiarios Asociados (CCA), Carlos Leos Martínez.



Se está en el último periodo para la certificación de oficiales de cumplimiento, explicó, y es la última oportunidad para los centros cambiarios, transmisores de dinero y Sofomes, de contar con un oficial certificado.



Explicó que en caso que los propietarios de estos negocios no cumplan con este requisito oficial, ya no podrán operar a partir del primer minuto del 2018.



La intención

Los oficiales de cumplimiento son agentes certificados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), los cuales verifican que las instituciones financieras no laven dinero, e inicialmente debían aprobar un examen en 2016, pero se prorrogó hasta 2017.



“Debido a nuestra idiosincrasia, diversas razones o el exceso de confianza, es que la mayoría ha dejado este trámite hasta la última oportunidad que les queda y desafortunadamente vemos muy complicado que la autoridad vuelva a otorgar otra prórroga”, señaló.



Leos Martínez especificó que las estimaciones son a nivel nacional, pero como Tijuana tiene el universo más grande de centros cambiarios, con 275 establecimientos, lo que suceda aquí es un reflejo del País.



De acuerdo a información del Registro de Centros Cambiarios de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en el Estado hay 394 establecimientos de este tipo de negocios registrados.



Tome nota

• Oficial de Cumplimiento, requisito para centros cambiarios

• Solo 19% ha cumplido

• Fecha límite el 31 de diciembre de 2017