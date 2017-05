Residentes de Primo Tapia sufren por inseguridad

ROSARITO, Baja California(GH)

El temor por la inseguridad se ha vuelto más agudo para los habitantes de la Delegación Primo Tapia, quienes no solo viven sus consecuencias, sino que ahora también deben lidiar con amenazas a sus vidas, de los propios delincuentes quienes recobran de inmediato su libertad gracias al Nuevo Sistema de Justicia Penal.



Martín Domínguez, integrante del Consejo Consultivo Ciudadano del Copladem y residente de esa delegación, narró que recientemente una señora que vende artesanías fue navajeada en el cuello por un asaltante que intentaba arrebatarle su bolso de mano, donde cargaba dinero con las pocas ventas del día.



Dijo que ella intentó resistirse al asalto y fue lastimada, pero aunque suena malo, eso no es lo peor, ya que el maleante obtuvo su libertad en poco tiempo tras ser detenido por la Policía y ahora se dedica a amenazar de muerte a su víctima.



Aseguró que éste no es el único caso del que se tiene conocimiento, donde las víctimas se vuelven presas de sus agresores ante la impunidad que les ofrece el nuevo sistema de justicia.



Mencionó que la situación es difícil y se está tratando de agrupar a los ciudadanos para apoyarse entre ellos, pero de una manera ordenada, pues si bien la autoridad se ha reunido en diversas ocasiones con ellos, lo que se busca es que haya acciones más concretas.