Alcalde niega irregularidades en renta de camiones recolectores

TIJUANA, Baja California(GH)

"No está chueco nada", declaró el presidente municipal Juan Manuel Gastélum Buenrostro ante la falta de transparencia que señalan los regidores con la renta de camiones para la basura.



Aseguró que toda la información se encuentra en el portal de transparencia, por lo que falta que los ediles lean el contrato para que tengan el conocimiento necesario.



"No hay nada oculto, ahí esta la información. Lo refiero a transparencia para que vean que no hay mentira, que no hay nada oculto", expresó.