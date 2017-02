Piden orden a municipio en pugna del transporte

TIJUANA, Baja California(GH)

Luego de las agresiones por parte de transportistas a vehículos Uber, el presidente de Coparmex Tijuana, Gilberto Fimbres Hernández, hizo un llamado a las autoridades para hacer respetar la libertad del usuario para elegir el servicio que más le beneficie.



Señaló que si esta empresa cumple con el marco regulatorio para operar libremente, actuar con violencia, más que ayudar empeora la imagen del sector transportista en la ciudad.



“Tenemos la responsabilidad como empresarios de promover todo tipo de negocio que venga a aportar un beneficio para la comunidad, siempre y cuando cuente con los permisos necesarios para laborar, por ello no se debe permitir que por intereses personales se restrinja al consumidor para utilizar servicios ya existentes”, comentó.



Afirmó que los transportistas deben ver a la competencia como una oportunidad para renovarse y mejorar aún más el servicio ya ofrecido, contando con tarifas competitivas.



La ola de violencia entre el gremio de taxis amarillos crece día a día, situación que continuará porque existe una falta total de autoridad municipal, declaró el regidor independiente Roberto Quijano Sosa.



“Mientras no hay una autoridad que los ponga en orden, ellos van a seguir tomando las calles, dañando vehículos y personas; la escalada de violencia pudiera ser algo que preocupara a la comunidad” expresó.



Dijo que los responsables del tema del transporte no deben tolerar esas conductas violentas y delictivas ya que ningún cualquier sector de la sociedad tiene derecho a privilegio a actuar de esa forma sin pagar las consecuencias de sus hechos.



“Lamentamos los vergonzosos y delincuenciales hechos ocurridos en el sitio de pasaje de la línea internacional, en perjuicio de la ciudad de Tijuana”, estableció la fracción de Regidores del Partido Encuentro Social de Baja California (PES).



UBER condena hechos violentos



En Uber condenamos cualquier acto de violencia. Los ataques que se han presentado en la ciudad dañan la integridad de tijuanenses que buscan ganarse la vida de manera honrada e incluso de personas que únicamente buscan desplazarse de forma segura y eficiente”, expuso la empresa a través de un comunicado de prensa.



Como siempre, añadió, “manifestamos nuestro completo apoyo a socios y usuarios, víctimas de estas agresiones, con quienes nos mantenemos en contacto.



“Asimismo, reiteramos nuestra disposición por asistir a las autoridades en las investigaciones correspondientes”, indicó.



“Exhortamos a los socios-conductores a no caer en provocaciones de grupos que pongan en riesgo su bienestar”.



“Nuestro compromiso es permanente con todos los tijuanenses, quienes eligen Uber por la seguridad que nuestra tecnología brinda para usuarios y socios”, apuntó.