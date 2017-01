Se reanudan clases este miércoles en todo el Estado

MEXICALI, Baja California(GH)

El Sistema Educativo Estatal (SEE), informa a la comunidad en general el regreso a clases en todos los municipios de Baja California, luego de la suspensión de actividades derivado de las lluvias que afectaron a cuatro municipios de la entidad.





Al respecto la Secretaría de Educación y Bienestar Social realizó un exhorto a los directores de planteles públicos a que reporten incidentes en centros escolares, al nivel educativo de su Delegación, o bien, a la línea educativa 01 800 788-7322, lo relacionado a encharcamientos en los accesos a los planteles, impermeabilización de techos, goteras, inundaciones de plazas cívicas y salones; cortos circuitos, estructuras metálicas inestables, entre otros.





Asimismo, se destaca que los contenidos académicos no vistos por los días de suspensión en los municipios afectados serán recuperados al término del ciclo escolar, para regularizar a los estudiantes de educación básica.





Para mayor información, el SEE pone a disposición de la comunidad educativa y comunidad en general, se reitera la disponibilidad de la línea educativa sin costo 01 (800) 788-7322, el portal institucional del Sistema Educativo Estatal www.educacionbc.edu.mx y el perfil de Facebook /EducacionBC.