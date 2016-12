Declaran Pre-Alerta por riesgo lluvias intensas y vientos

TIJUANA, Baja California(GH)

Protección Civil Municipal de Tijuana advierte que la mayor concentración de precipitación se concentrará entre las 22:00 horas del viernes y las 06:00 horas del sábado aproximadamente.



El Secretario General de Gobierno de la Alcaldía de Tijuana, Raúl Felipe Luévano Ruiz, informó en base al pronóstico de Protección Civil Municipal, que un frente frío proveniente del Noreste ocasionará lluvias y chubascos moderados a intensos durante la noche de hoy viernes 23 y la madrugada de mañana sábado 24 de diciembre, por lo que se emite un Estado de PRE- ALERTA vigente a partir de esta noche y hasta las 17:00 horas de mañana.

La probabilidad de lluvias es de entre un 70% y 100%, continuando con precipitaciones aisladas durante el día sábado, finalizando durante la noche del sábado con 20% de probabilidad.

La mayor concentración de precipitación se concentrará entre las 22:00 horas del viernes y las 06:00 horas del sábado aproximadamente, con un total estimado de entre 25.4 mm y 38.1 mm en las costas y valles de nuestra región.

La intensidad de lluvia podría alcanzar o exceder los 12.7 mm. (0.5”) por hora durante ese lapso.

Protección Civil Municipal advierte además que podrían presentarse algunos vientos ligeros a moderados provenientes del Oeste hasta la noche del sábado.

Para el domingo de Navidad, se esperan condiciones parcialmente nubladas y frías.

Para la siguiente semana, un débil sistema de baja presión proveniente del Suroeste pasará sobre nuestra región entre la noche del lunes y el viernes trayendo nublados y lluvias.

De otro modo, generalmente templado con temperaturas cercanas a las normales para la temporada durante la siguiente semana.

El director de Protección Civil, José Rito Portugal, informó que por instrucciones del alcalde Juan Manuel Gastélum, se pondrá especial atención al desarrollo de este fenómeno hidrometeorológico, para estar al pendiente del apoyo que requiera la ciudadanía, ya que las precipitaciones podrían propiciar inundaciones en algunas zonas de la ciudad, así como deslizamientos, derrumbes, el aumento en los caudales de arroyos, afluentes y la misma canalización del Río Tijuana y Río Alamar.

Por ello se exhorta a la población a estar al pendiente de los medios de comunicación, pero sobre todo no dejar de lado las siguientes recomendaciones emitidas por la dependencia:

• Extremar precauciones al conducir y NO conducir por zonas inundadas.

• No cruzar arroyos, ni a pie ni en vehículos.

• Estar muy atentos a la estabilidad de muros, bardas y taludes, si es necesario retirarse de esas áreas.

• Si su vivienda fue pre-notificada indicándole que se encuentra en ALTO RIESGO (Calcomanía ROJA) de inundación, deberá estar al pendiente del desarrollo de las lluvias, y de ser necesario evacuar su vivienda con tiempo, evitando esperar hasta el último momento para solicitar auxilio a los servicios de emergencia y a las autoridades de ayuda humanitaria.

• Atender y seguir las recomendaciones emitidas por las autoridades competentes de Salud por las bajas temperaturas que se registrarán desde el sábado hasta el lunes de la siguiente semana.

• Estar al pendiente de los Boletines Especiales emitidos por esta Dirección.

• Reportar cualquier situación que ponga en peligro la vida de personas al teléfono de emergencias 911.

• Delegaciones, Direcciones, Dependencias Municipales, Servicios Públicos Privados y Grupos de Emergencia deberán montar guardias localizables para atender los llamados de auxilio de la población, así como para mantener la operatividad de las labores de auxilio.

A las dependencias y Delegaciones Municipales, se les recuerda que deberán de apercibirse de sus obligaciones y responsabilidades según lo establecido en el documento “Sistema Municipal de Protección Civil” publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el 21 de Abril de 2000 No. 17 Tomo CVII.