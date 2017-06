Investigan en SD a 'Chapodiputada' por narcotráfico

SAN DIEGO, California(GH)

Las autoridades federales en San Diego arrestaron a Lucero Guadalupe Sánchez López, ex diputada de Sinaloa, por cargos relacionados con Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”.



La ex legisladora fue arrestada cuando intentó cruzar la frontera de México a Estados Unidos con una visa cancelada, por la garita de Otay Border Xpress, a las 09:30 horas del miércoles 21 de junio.



De acuerdo a un documento de la Fiscalía Federal de Estados Unidos en el Sur de California, la ciudadana mexicana es sospechosa en una investigación del Departamento de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) sobre actividades de lavado de dinero y el tráfico de drogas realizadas por el cártel liderado por El Chapo.



Sánchez López fue trasladada por agentes del HSI, al Centro de Correcciones Metropolitano por el cargo de conspiración de tráfico de más de 5 kilos de cocaína en México con el objetivo de transportar la droga a Estados Unidos.



La ex legisladora por el PAN tuvo su primera audiencia frente a la jueza federal Barbara L. Major, en la corte federal en San Diego, este jueves.

La jueza federal informó a la acusada sobre el cargo en su contra y le permitió a un abogado público que la represente mientras se confirman sus documentos de finanzas.



Una audiencia fue programada para el próximo 29 de junio para confirmar que la acusada requiere de la ayuda de un abogado público.



La acusada no se declaró ni inocente ni culpable durante su primera audiencia, pero los abogados fiscales pidieron a la jueza que la mexicana permaneciera detenida debido al riesgo de fuga.



La decisión de la jueza sobre una posible fianza para la acusada o para dejarla libre durante el procedimiento del caso se programó para la audiencia del 29 de junio.