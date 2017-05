Complicado, garantizar pagos de maestro de la SNTE: SEE

Los maestros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Sección 37, volverán a dar clases hasta que el Gobierno del Estado y las autoridades educativas les garantice que recibirán sus pagos completos y que éstos serán quincenalmente.



Al respecto, el delegado del Sistema Educativo Estatal (SEE), Adrián Flores Ledesma, explicó que esa exigencia es difícil de cumplir:



“Mientras sigamos teniendo maestros liberados en la plantilla es complicado garantizar el pago quincenal, porque sigue cobrando el maestro que ya no se presenta a laborar. En la plantilla quien está cobrando de manera regular es el maestro que tiene 30 años de servicio, pero que por una decisión acordada con el SNTE Sección 37 se determinó que en justicia a los años de trabajo laborados esos maestros ya no se presentaran a trabajar”, explicó Flores Ledesma.



Y añadió que el 12 de mayo “cubrimos 85 millones de pesos de la nómina extraordinaria de los maestros interinos del subsistema de SEP 2017, que fueron los trámites que se alcanzaron a cubrir de enero al 07 de abril…



Y el viernes 19 mayo cubrimos 24 millones de pesos del aguinaldo histórico de los maestros que laboraron algún período como interinos en el 2016”, dijo el delegado del SEE.



En lo que respecta a los maestros del Sistema Federal, quienes en su mayoría laboran en las escuelas de la Zona Este, reconoció que no hay una fecha para pagarles el rezago de enero a abril.



“Desgraciadamente en el Sistema Federal todavía no hemos logrado pagar y traemos un rezago de enero a abril. En Tijuana tenemos alrededor de 120 contratos, que representa un monto aproximado de 20 millones de pesos. No tenemos fecha de pago, estamos revisando con la Secretaría de Planeación y Finanzas”.



Asimismo, Flores Ledezma dio a conocer que el adeudo de los maestros estatales es alrededor 40 millones de pesos.



En esta semana se continuará las mesas de diálogo entre la SNTE 37 y la SEP para reanudar las clases en las más de 450 escuelas de Tijuana.



Ante esta situación, el delegado del SEE dijo lo preocupante de esta situación es que se verá afectado el desempeño educativo de los estudiantes, especialmente los de tercer año de secundaria, quienes deberán presentar el examen Planea.



Las sanciones de los maestros de base que participaron en el paro de clases de este martes serán determinadas por el Secretario de Educación y Bienestar Social, Miguel Ángel Mendoza González.



“Sin embargo, con los maestros interinos, como están por contrato, está complicado que los sancionemos, porque además estamos incumpliendo con su pago regular”.



Cabe señalar que el próximo jueves habrá otro paro de labores en las escuelas integradas al SNTE Sección 37.