'Tear down this Wall/Derriben este muro' será en lado mexicano

TIJUANA, Baja California(GH)

El concierto "Tear down this Wall/Derriben este muro" solo se llevara a cabo en territorio mexicano, afirmó Valeria Buelna, integrante de Border Angels.



La actividad, que es encabezada por la Sinfónica de Dresde, se planteó como un concierto binacional que de manera simultanea se realizaría en ambos lados de la frontera.



Ante la negativa del gobierno estadounidense de otorgar los permisos necesarios, solo se llevara a cabo en su sede en Tijuana, en el parque binacional de la Amistad ubicado a unos metros de la malla fronteriza.



La cita es el próximo 3 de junio a partir de las 11:00 horas, contará con la participación de talentos locales como la Sinfónica Juvenil de Tijuana, la banda Tijuana No y la cantante Ceci Bastida, entre otros.



La protesta pacífica a través del arte, es el objetivo principal de este concierto, de acuerdo a lo declarado por los mismos integrantes de la Sinfónica de Dresde.