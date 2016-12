'Lo acusan de llevar dinero de México a EU y viceversa'

SAN DIEGO, California(GH)

Los cargos de lavado de dinero presentados en contra del regidor panista, Luis Torres Santillán, por los cuales se encuentra detenido en San Diego desde el viernes pasado, son por transacciones financieras realizadas entre Estados Unidos y México.



“El alegato de la Fiscalía es que ingresos ilícitos provenientes de México fueron contrabandeados a Estados Unidos y depositados en bancos en Estados Unidos y luego fueron enviados electrónicamente de regreso a México”, explicó Anthony Colombo, abogado defensor del regidor.



Torres Santillán enfrenta una acusación de 10 cargos de lavado de dinero, señaló Colombo, y en la acusación se detalla que fue por una cantidad superior a 100 mil dólares.



“Te puedo decir por parte de mi cliente que eso absolutamente no sucedió, su familia ha sido dueña de un negocio por más de 50 años de distribución de granos, cualquier dinero que entró a Estados Unidos y fue depositado en bancos, fue utilizado para pagar a negocios legítimos de granos”, agregó el abogado defensor.



De ser declarado culpable de todos los cargos en su contra, Torres Santillán enfrenta una pena máxima de 15 años de cárcel en Estados Unidos.



Actualmente, el funcionario se encuentra arrestado y solo puede salir libre bajo una fianza de 5 millones de dólares.



“La fianza que tiene ahorita es de 5 millones de dólares y creo que es una cantidad excesiva, creo que es una cantidad muy alta que hasta viola la Octava Enmienda, él es un individuo que tiene tremendo apoyo de la comunidad, es un padre de dos, esperando a su tercero, él y su familia han trabajado como voluntarios en la comunidad y no hay riesgo de que huya”, destacó Colombo.



Torres Santillán tenía agendada una audiencia en la Corte Superior de San Diego este miércoles para revisar la cantidad de su fianza, pero esta fue suspendida.



Permanecerá preso

De acuerdo a las autoridades de la Fiscalía del Condado de San Diego, la cifra de la fianza puede subir, bajar o permanecer igual en la audiencia que fue reprogramada para el próximo 3 de enero.



El abogado defensor mencionó que se reprogramó la audiencia para tener más tiempo para prepararse para la corte ya que la oficina de la Fiscalía del Condado de San Diego le entregó literalmente miles de documentos en relación al caso.



Torres Santillán no pagará la fianza de 5 millones de dólares y permanecerá detenido por lo menos hasta el 3 de enero que es el día de su próxima audiencia, reiteró Colombo, por lo que el regidor pasará Navidad y año nuevo tras las rejas.



Junto a Torres Santillán fueron presentados otros de los 12 acusados en el caso de lavado de dinero que involucra al regidor en la corte, y la mayoría suspendió su audiencia por petición de los abogados para el próximo 3 de enero.