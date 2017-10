Incertidumbre para México ante negociaciones del Tlcan

TIJUANA, Baja California(GH)

*Académicos de CETYS Tijuana aseguran que, de darse una negociación con condiciones adversas para México, es mejor no seguir en el tratado y explorar otras posibilidades.



La llegada de los prototipos del muro a la frontera norte del país, una aguerrida cuarta ronda de negociaciones sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y la reciente aprobación de revisar redes sociales a quienes intentan cruzar a Estados Unidos han generado un ambiente de tensión, dejando a México fuera de la zona de confort que vivía hace ya unos años con el vecino país.



Aunque aún se tienen programadas tres rondas más, la Dra. Guadalupe Sánchez Vélez, Directora de la Escuela de Administración y Negocios de CETYS Universidad Campus Tijuana, compartió que esta última ha sido una de las más complicadas pues se trataron temas que son el corazón del TLCAN. En este sentido, afirmó que “Es mejor no tener un acuerdo a un mal acuerdo con condiciones adversas para nuestro país, sería absurdo que México se mantuviera en una situación donde la industria fuera lastimada”.



Por su parte el Mtro. Alfredo Estrada Caravantes, Coordinador de la Licenciatura en Derecho de Campus Tijuana, compartió que, de acuerdo con los resultados, en la reciente negociación México y Canadá hicieron alianza ante propuestas inadmisibles como reglas de origen o la cláusula de culminación de un tratado por cinco años, sin embargo, eso no quiere decir que vayan a seguir de dicha manera.



Sánchez Vélez explicó que, de tener una negociación fallida, los tres países involucrados pertenecen a la Organización Mundial del Comercio, donde los acuerdos sobre niveles de aranceles son más favorables para México. “Estamos hablando de que en promedio el pago de exportaciones de nuestro país hacia Estados Unidos es de alrededor del 3%, mientras que el vecino país pagaría entre un 7 u 8%”, puntualizó.