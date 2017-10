Coparmex se reúne con Capella

TIJUANA, Baja California(GH)

Con la finalidad de conocer más sobre el funcionamiento y los requerimientos para contar con un C5i en el Estado, miembros del Centro Empresarial de Tijuana sostuvieron una reunión con el comisionado Estatal de Seguridad Pública de Morelos, Jesús Alberto Capella Ibarra.



El presidente de Coparmex Tijuana, Gilberto Fimbres Hernández, comentó que es necesario tomar en cuenta la experiencia de otros Estados que ya cuentan con este sistema y tener presentes los requisitos para su correcto funcionamiento incluyendo la infraestructura y el personal para atender todos los casos de emergencia.



Afirmó que ante el problema de inseguridad y violencia que se vive en la región actualmente, cualquier herramienta o instrumento que sirva para mejorar la eficiencia al atender estos hechos es bien recibida; sin embargo, le preocupa que ante la rapidez con la que se está realizando el proyecto, no se lleguen a tener los resultados deseados con el C5i.



“Vamos pensando que la operación es sencilla, que se logre sin mayor problema, pero a la vez este va a necesitar del apoyo de la policía para lograr capturar a los delincuentes, por lo que si no contamos con un número amplio de elementos, la inversión no servirá de mucho. Por ello es necesario que estén bien definidas las necesidades para evitar que luego de la inversión y la creación del C5i, no existan los recursos para su operación”, comentó.



Por su parte, Jesús Alberto Capella, señaló que actualmente en México no existe alguna dependencia que regule propiamente el funcionamiento o la conformación de un centro de comando o que determine cuándo es considerado un C4, C5 o C6; y que además, no existe por parte del SNSP alguna norma que oriente correctamente la operación de los Centros de Comando y la estructura de los mismos.



Añadió que ante la posible consolidación de un C5 en Baja California, es necesario replantear su modelo conceptual con la finalidad de transformar su realidad operativa e incorporar procedimientos que le permitan ser una herramienta estratégica de combate a la delincuencia común y organizada; lo anterior con el apoyo de las diversas soluciones tecnológicas existentes y de la vinculación con las áreas especializadas de perseguir criminales.