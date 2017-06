Estudiantes presentan insuficiencias en Matemáticas y Español

TIJUANA, Baja California(GH)

Estudiantes de primaria y secundaria de Baja California tienen problemas e insuficiencias en las materias de español y matemáticas, de acuerdo a los resultados de la Evaluación PLANEA 2017, por lo que urge aplicar un programa educativo para mejorar el desempeño de los alumnos.





Así lo dio a conocer el delegado del Sistema Educativo Estatal (SEE) en Tijuana, Adrián Flores Ledesma, quien junto con el secretario de Educación y Bienestar Social, Miguel Ángel Mendoza González, se enfocará en mejorar el rendimiento de los estudiantes a través de estrategias educativas.



“Trabajaremos con algunos elementos de focalización, algún rezago que pudieran tener los alumnos de años anteriores y que pudiéramos ayudar para que en los dos últimos años que le quedan a la presente administración podamos subir un 25% de los alumnos que en el nivel uno y dos al nivel tres (de la evaluación Planea 2017)”, comentó Flores Ledesma.



Con los resultados de esta evaluación se reforzará el siguiente ciclo escolar con estrategias orientadas para evitar el rezago educativo.



“Por ejemplo en los temas de matemáticas en secundaria, si el alumno trae deficiencia en el manejo de las formas, áreas, perímetros, regresarnos a lo mejor a contenidos que debió haber visto en 4to ó 5to de primaria para que no sea un rezago al momento de la evaluación en tercero de secundaria”, propuso el delegado del SEE.