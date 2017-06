Alternativa para recuperar clases no es atendida por la mayoría

TIJUANA, Baja California(GH)

Un grupo de madres de familia de la Primaria Dominga Márquez y Márquez tuvo la iniciativa de recuperar las clases que han sido suspendidas por el paro de labores que realizan los maestros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Sin embargo, no ha sido atendida por la mayoría.



Esta iniciativa consiste en crear círculos de estudios en una casa en donde participen madres, padres y 30 estudiantes, aproximadamente, del quinto grado para repasar las materias escolares, sobre todo, español y matemáticas.



“La idea surgió porque la mayoría de nosotras no trabaja y porque nos preocupa que nuestros hijos pierdan clases y que también pierdan temas que tienen que deberían de saber en su escuela”, comentó Mirna Crox.



Y sobre la poca asistencia, la madre de familia compartió que no es la esperada, pues sólo un 10% de los estudiantes ha estado en estos círculos de estudio, a pesar de que se realizan en el mismo horario de clases de 8 a 13 horas.



“Pues es importante, porque no podemos esperar que a que se resuelva la situación de los maestros mientras nuestros hijos están perdiendo sus clases”, dijo Mirna Crox.



Dijo que en días pasados se realizó una junta en donde los directivos de la Primaria Dominga Márquez y Márquez les explicaron la razón de los paros de labores.



“Nosotras entendemos que nadie trabaja sin recibir sin que le paguen. También sabemos que no es culpa de los maestros, por eso los apoyamos cuando realizan manifestaciones, pero no podemos descuidar a nuestros hijos, porque finalmente ellos sí se ven perjudicados en sus estudios”, finalizó Mirna Crox.