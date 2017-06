Afectan los paros de labores a los estudiantes

TIJUANA, Baja California(GH)

Los paros de labores que realizan los maestros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) sí afectan el aprendizaje de los estudiantes de la Secundaria Número 28 Dominga Márquez y Márquez, sobre todo a aquellos que están por finalizar su educación secundaria y entrar a la preparatoria.



Esta situación es porque en el plantel no hay maestros especializados en ciertas materias escolares que cubran las ausencias de los docentes interinos.



“Una afectación total no hay, de alguna manera entra un prefecto a cubrir o un maestro trata de suplir a otro, hay una retroalimentación con los muchachos, pero lógicamente no se les puede dar la misma cantidad de conocimientos que un maestro especializado” explicó el director del turno vespertino de ese plantel, Francisco Soriano Guevara.



Otro de los problemas de la Secundaria Número 28 es que no hay docentes que quieran dar clases o cubrir incapacidades porque saben que no se les pagaría a tiempo.



“Estamos batallando mucho para que cubran los salones. De hecho tenemos unas incapacidades y hay grupos que se han quedado solos, pues no hay maestros o ya no hay personas que quieran cubrir en las escuelas porque están enterados de la tardanza que hay en los pagos”, comentó Soriano Guevara.



Por ello, dijo que tiene urgencia porque ya se logre un acuerdo entre el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), el Gobierno del Estado y las autoridades educativas para resolver totalmente el pago de los maestros interinos y el pago de las jubilaciones y pensiones.



“Hoy se acercaron dos compañeros para avisar que el próximo ciclo escolar van a renunciar, porque les fue muy difícil con esta situación. Uno de ellos está en peligro de quedarse sin casa porque no ha pagado las mensualidades. El otro compañero nos dijo que no le conviene el ahorro obligatorio que le hacen dar”, platicó Soriano Guevara.



La Secundaria Número 28 cuenta con 16 maestros interinos y nueve docentes, quienes ya cumplieron son sus 30 años de servicio, pero que aún no disfrutan de sus derechos como jubilados.



“El afectado es el maestro que se desilusiona del sistema y de los manejos en cuanto a los recursos, porque no sólo es el administrativo o académico”, lamentó el director vespertino del plantel.



Así, Soriano Guevara destacó la trascendencia de las negociaciones entre el SNTE y el Gobierno y autoridades educativas del Estado, “pues van a dejar un ‘caminito’ para los siguientes (maestros, jubilados y pensionados), porque ahorita es una cantidad, pero cada año se van sumando muchos más y también queremos la seguridad de que se les va a cumplir en tiempo y forma su derecho”.



¿Está en el peligro el nuevo ciclo escolar? “Eso no podría decírtelo. Ésa sería una pregunta para la maestra María Luisa Gutiérrez Santoyo (coordinadora general del SNTE). Nosotros estamos al pendiente de las mesas de negociaciones”, finalizó Francisco Soriano Guevara.